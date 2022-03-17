Фёдор Чалов выйдет в стартовом составе в игре 1/8 финала Лиги конференций с «Марселем»

Сегодня, 17 марта, состоится ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги конференций между «Базелем» и «Марселем». Российский нападающий швейцарского клуба Фёдор Чалов попал в стартовый состав.
«Базель»: Хайнц Линднер, Томаш Тавареш, Анди Пельмар, Михаэль Ланг, Фабиан Фрай, Ваутер Бюргер, Таулант Джака, Лиам Миллар, Себастьяно Эспозито, Дан Ндой, Фёдор Чалов.
«Марсель»: Стив Манданда, Луан Перес, Дуе Чалета-Цар, Вильям Салиба, Поль Лирола, Пап Гуй, Валентин Ронжье, Маттео Гендузи, Амин Арит, Дженгиз Ундер, Седрик Бакамбу.
В первой игре «Базель» с минимальной разницей уступил третьей команде французской Лиги 1 — 1:2. В составе «Марселя» дубль оформил поляк Аркадиуш Милик. У «Базеля» забил Себастьяно Эспозито на 79-й минуте. Чалов был заменён в середине второго тайма.
- 17 марта 2022
-
20:48
-
20:46
-
20:36
-
20:12
-
19:58
-
19:57
-
19:50
-
19:37
-
19:19
-
19:16
-
18:58
-
18:49
-
18:39
-
18:38
-
18:26
-
18:23
-
17:59
-
17:46
-
17:45
-
17:45
-
17:36
-
17:26
-
17:06
-
17:06
-
16:41
-
16:37
-
16:27
-
16:15
-
16:10
-
16:03
-
15:56
-
15:47
-
15:41
-
15:31
-
15:23