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Фёдор Чалов выйдет в стартовом составе в игре 1/8 финала Лиги конференций с «Марселем»

Фёдор Чалов выйдет в стартовом составе в игре 1/8 финала Лиги конференций с «Марселем»
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Сегодня, 17 марта, состоится ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги конференций между «Базелем» и «Марселем». Российский нападающий швейцарского клуба Фёдор Чалов попал в стартовый состав.

«Базель»: Хайнц Линднер, Томаш Тавареш, Анди Пельмар, Михаэль Ланг, Фабиан Фрай, Ваутер Бюргер, Таулант Джака, Лиам Миллар, Себастьяно Эспозито, Дан Ндой, Фёдор Чалов.

«Марсель»: Стив Манданда, Луан Перес, Дуе Чалета-Цар, Вильям Салиба, Поль Лирола, Пап Гуй, Валентин Ронжье, Маттео Гендузи, Амин Арит, Дженгиз Ундер, Седрик Бакамбу.

В первой игре «Базель» с минимальной разницей уступил третьей команде французской Лиги 1 — 1:2. В составе «Марселя» дубль оформил поляк Аркадиуш Милик. У «Базеля» забил Себастьяно Эспозито на 79-й минуте. Чалов был заменён в середине второго тайма.

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