RMC Sport: УЕФА планирует провести реформу финансового фэйр-плей

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовит проведение реформы финансового фэйр-плей, сообщает RMC Sport.
По информации источника, УЕФА хочет усилить контроль над финансами клубов. Если баланс клуба будет отрицательным, УЕФА будет требовать изменения ситуации, угрожая санкциями. Организация хочет видеть больше ответственности у владельцев команд.
Кроме того, планируется изменение сроков финансового контроля. Если реформу примут, УЕФА будет оценивать финансовые отчётности команд за текущий год, а не за предыдущий, как это правило действует сейчас. Под особым контролем будут находиться зарплаты, трансферные отчисления и выплаты агентам. Сумма, которую клуб сможет тратить, будет зависеть от его оборота.
Также УЕФА разрешит удвоить допустимый дефицит на два года. Он увеличится с € 30 млн до € 60 млн.
Ассоциация европейских клубов (ЕСА) во главе с президентом «Пари Сен-Жермен» Нассером Аль-Хелаифи поддерживает данную реформу. Если её примут, новые положения вступят в силу с 1 июня 2022 года. Переходный период будет длиться до 2024 года.
- 17 марта 2022
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