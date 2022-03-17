Погба решит, где продолжит карьеру, после истечения контракта с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пока не принял решения касательно своего будущего. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, хавбек не намерен подписывать предварительное соглашение с другими клубами по ходу сезона. Сейчас главное для Поля — результат команды: он сосредоточен на игре за манкунианцев. После истечения срока действующего соглашения француз примет решение о своём профессиональном будущем. Действующее соглашение полузащитника с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до июня 2022 года.



Напомним, Погба выступал за туринский «Ювентус» с 2012 по 2016 год. В нынешнем сезоне в 15 матчах английской Премьер-лиги Погба забил 1 гол и отдал 9 результативных передач. Рыночная стоимость французского хавбека оценивается порталом Transfermarkt в € 55 млн.