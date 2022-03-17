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В Германии впервые за 30 лет президентом футбольного клуба стала женщина

В Германии впервые за 30 лет президентом футбольного клуба стала женщина
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Вчера, 16 марта, Николь Кумпис была избрана президентом «Айнтрахта» из Брауншвейга, выступающего в третьем немецком дивизионе, сообщает официальный сайт «львов».

Кумпис обошла в голосовании Акселя Дитцингера. За женщину отдали 472 голоса, а её соперник получил 411 голосов.

Примечательно, что Кумпис стала первой женщиной-президентом в 126-летней истории «Айнтрахта». Кроме того, она – первая за 30 лет женщина, которая заняла пост президента профессионального футбольного клуба из Германии.

Последней женщиной-президентом в немецком футболе была Лизелотта Кнехт, которая с 1988 по 1992 год возглавляла «Мюнхен-1860».

После 29 сыгранных туров «Айнтрахт» из Брауншвейга располагается на четвёртом месте в турнирной таблице третьего немецкого дивизиона, имея в своём активе 51 очко.

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