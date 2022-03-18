Гендиректор ОПСФ прокомментировал проблемы с зарплатами игроков в евро

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов высказал мнение по поводу разногласий между игроками и клубами ввиду изменения курса евро.



«Есть ряд условий, и это не единственная мера (потолок зарплат, прим. «Чемпионата»), которая спасёт наш футбол. У нас в каждый кризис начинают обсуждать курс валют в контрактах и потолки зарплат. Потом кризис проходит, и всё возвращается на круги своя. Большинство клубов продолжает указывать доллары и евро в контрактах без ограничений – просто по курсу ЦБ. А как только начинается кризис, то бегают словно оголтелые и пытаются ограничить выплаты.

Она (зарплата, прим. «Чемпионата») в любом случае по российскому законодательству выплачивается в рублях. У нас ни один иностранец не получает зарплату в валюте. Другое дело, что можно заранее прописать, что если если валюта дорожает на столько-то процентов, то курс рубля фиксируется на таком-то уровне», — передаёт слова Зотова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.



Напомним, что 23 марта запланировано заседание исполкома РФС, который может утвердить ряд изменений в РПЛ.