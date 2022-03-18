В РПЛ обсуждают потолок зарплат. Одна проблема — он просто не работает

Клубы РПЛ убыточны и почти все живут за счёт государственного финансирования. Сейчас наступает период, когда будет ещё сложнее тратить миллионы евро на футбол. На этом фоне появилась информация, что клубы РПЛ обсуждают создание общего потолка зарплат и фиксацию курса евро на отметке в 90 рублей.

О необходимости введения потолка зарплат говорят в том числе и в «Химках». 22 марта пройдёт собрание РПЛ, где будут обсуждаться этот и другие вопросы (включая мораторий на вылет и расширение лиги до 18 команд). А на следующий день запланировано заседание исполкома РФС, который может утвердить ряд изменений в РПЛ.

Какие есть риски с потолком зарплат?

Прежде всего, он может просто не работать. Часто приводят в пример ФНЛ. Там действительно существует потолок в 300 тысяч рублей в месяц, но при желании его легко обойти. Лимит касается только зарплат. И клубы делают допсоглашения по премиям, бонусам, доплатам, надбавкам или даже дополнительным коэффициентам за тяжёлые климатические условия.

По сути, это становится игрой в слова. Главное, чтобы зарплата значилась до 300 тысяч рублей в месяц. Кроме того, лимит на зарплату есть только в ФНЛ. Если у клуба вторая команда играет в ПФЛ, то при сквозной заявке игрок может выступать ещё и там, а потолка зарплат в ПФЛ нет. И это лишь самые очевидные дыры в регламенте. Есть и более изощрённые способы обойти потолок.

А можно закрепить курс евро в рублях?

Коллеги из «РБ Спорт» сообщали, что по инициативе владельца «Спартака» Леонида Федуна клубы РПЛ зафиксируют курс евро на уровне 90 рублей. Важно отметить, что официальных подтверждений нет. Если же такое предложение от Федуна было, то этот шаг выглядит сомнительным. Даже на фоне потрясений, которые переживает бизнес владельца «Спартака».

Например, футболист Виктор Мозес хочет получать свои условно € 2,5 млн в год по действующему контракту, а не € 1,5 млн. Любая европейская инстанция в этом споре будет на стороне игрока, и «Спартак» будет обязан подчиниться. Тут ничего не изменилось после выхода РПЛ из Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг.

Очевидно, что денег в нашем футболе станет меньше и уровень зарплат снизится, но в этом случае можно только договариваться напрямую с футболистами. Сообщалось, что так сделали в «Краснодаре». Если вдруг наши клубы или лига решат самостоятельно привязать контракты игроков к определённому курсу, то это может спровоцировать конфликт с игроками.

Что говорят юристы?

Спортивный юрист Михаил Прокопец в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» предположил, что введение потолка зарплат объясняется желанием клубов создать инструмент для переговоров с футболистами.



– Надо понимать одну простую вещь. Контракты, которые сейчас действуют, могут быть пересмотрены только в одном случае – при согласии другой стороны. Речь и про потолок зарплат, и про фиксированный курс.

– Иначе футбольные власти точно встанут на сторону игрока?

– Тут не только ФИФА, но и законодательство России. По Трудовому кодексу вы не можете в одностороннем порядке менять условия трудового договора. Решения РПЛ могут касаться только будущих контрактов. Сам потолок вполне можно ввести. Пример тому – ФНЛ. Правда, там его можно и обойти. Мне кажется, сейчас для клубов проблема – всё-таки не потолок зарплат, а курс валюты.

– Для чего нужен потолок, если его можно обойти?

– Клубы могут использовать потолок зарплат при переговорах с футболистами и агентами. Может быть, за счёт этого удастся согласовать меньшую зарплату. Но вообще рынок сейчас сам регулирует эти условия. Лично я не вижу выгоды от потолка зарплат. Сейчас одни клубы могут платить деньги, другие — нет. Видимо, второй категории потолок поможет с регулятивной точки зрения. Будут при переговорах ссылаться не просто на своё мнение, а на регламент.

– Кажется, нас ждёт ещё больший отток легионеров.

– Они ведь уезжают не только из-за разрешения ФИФА, но и из-за того, что у клубов нет возможности им платить. Курс настолько вырос, что это стало экономически нецелесообразно. И вопрос не решится регулированием. Клубы с помощью личных бесед должны договариваться с футболистами. Многие из них понимают ситуацию.

– В «Краснодаре» договорились с россиянами о понижении зарплаты.

– Да. Встаёт вопрос о выживаемости футбольных клубов. У тебя может быть большой контракт, но клуб умирает, и ты не получаешь ничего. Ну или ты разумнее подходишь к вопросу, видя происходящее вокруг.

Как этой проблемы можно было избежать?

«Чемпионат» обратился за комментарием и к Александру Зотову – гендиректору Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ). На его взгляд, клубы поздно обеспокоились курсом евро в контрактах футболистов.



– 10 лет идут разговоры о потолке зарплат, но его нигде не ввели, кроме ФНЛ. Эту тему можно обсуждать только в рамках коллективного соглашения. Для этого два года назад РФС создал рабочую группу. На сегодняшний день она практически заморожена. Тут, кстати, вопрос не только в том, где потолок, но и где пол этой зарплаты. Есть ряд условий, и это не единственная мера, которая спасёт наш футбол.

– В последние дни тема потолка зарплат стала актуальнее?

– Разговоров много, но я к этому отношусь спокойно. У нас в каждый кризис начинают обсуждать курс валют в контрактах и потолки зарплат. Потом кризис проходит, и всё возвращается на круги своя. Большинство клубов продолжает указывать доллары и евро в контрактах без ограничений – просто по курсу ЦБ. А как только начинается кризис, то бегают словно оголтелые и пытаются ограничить выплаты.

– Вы не ожидаете от РПЛ и РФС каких-то решений в марте по потолку зарплат?

– Можно начать дискутировать. Клубы вольны обсуждать между собой всё что угодно, пожалуйста. Но это лишь один из ряда пунктов, которые должны быть частью коллективного соглашения.

– К вам уже обращались футболисты?

– К нам каждый день обращаются по несколько футболистов.

– А по теме потолка зарплат и закреплённого курса евро?

– Нет, потому что этих тем нет. Здесь в любом случае нужно обсуждать с игроками. Так было и в прошлые кризисы, и в 2014-м, и в пандемию. Все спокойно договариваются. Где надо, мы со своей стороны содействовали – общались с футболистами, помогали составлять дополнительные соглашения, чтобы зафиксировать снижение зарплаты или фиксацию курса. Каждый раз одно и то же происходит. Странно, что клубы ничему не учатся. Не все, но некоторые.

– Научиться – это прописывать контракты в рублях?

– Да, заранее думать, что ситуация может измениться. Сегодня всё стабильно, а завтра – нет. Курс может взлететь или упасть.

– Но ведь иностранцы вряд ли согласятся на зарплату в рублях.

– Она в любом случае по российскому законодательству выплачивается в рублях. У нас ни один иностранец не получает зарплату в валюте. Другое дело, что можно заранее прописать, что если если валюта дорожает на столько-то процентов, то курс рубля фиксируется на таком-то уровне.

– Агенты игрока на такое пойдут?

– Зависит от агента и от игрока, но большинство точно пойдёт. Ведь некоторые футболисты получают в России в полтора, в два или даже в три раза больше, чем в Европе. Получают деньги, которые никогда бы нигде не заработали. Конечно, они согласятся.