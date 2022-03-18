Дест не сыграет с «Реалом» из-за травмы. Участие Пике под вопросом

Игроки «Барселоны» Серджино Дест и Жерар Пике получили повреждения в ответной игре 1/8 финала с «Галатасараем» (2:1), сообщает AS.
Серджино Дест был вынужден покинуть поле после того, как почувствовал защемление в задней части левого бедра. Первые ощущения в раздевалке не очень лестные, поскольку, открыто говорят о травме бицепса бедра левой ноги. В любом случае, только в пятницу, когда команда приземлится в Барселоне, американский игрок пройдёт тесты, чтобы подтвердить степень травмы, хотя все говорит о том, что он может выбыть из строя на несколько недель, что означает, что он практически исключён из воскресного « эль класико».
Еще один игрок, который также получил повреждение, это центральный защитник Жерар Пике. Защитник уже несколько игр борется с травмой аддуктора левой ноги, из-за чего в последнее время он не играет полные матчи. Медицинские службы клуба намерены воспользоваться следующим международным перерывом, который наступит после матча с мадридским «Реалом», чтобы восстановить игрока. В любом случае, ещё предстоит выяснить, будет ли он готов к воскресному «эль класико», поскольку на восстановление у него будет всего 48 часов.
Матч между «Реалом» и «Барселоной» пройдёт в воскресенье, 20 марта. Игра состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 23:00 мск.
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