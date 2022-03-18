«МЮ» и «Интер» интересуются Миленковичем. «Нерадзурри» хотят подписать игрока за € 15 млн

Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович интересен «Манчестер Юнайтед» и «Интеру», сообщает La Gazzetta dello Sport.
«Нерадзурри» планируют данным трансфером найти замену Стефану де Врею. Миланский клуб готов заплатить за защитника € 15 млн и предложить ему зарплату в районе € 2-3 млн. На аналогичную сумму трансфера рассчитывают и в Манчестере.
За «Фиорентину» Миленкович играет с июля 2017 года. Его текущее соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023. Всего за итальянский клуб он провёл 162 игры, в которых 14 раз поразил чужие ворота и отдал одну голевую передачу.
Ранее Николо Скира сообщал, что скаут английского клуба был на последнем матче «фиалок». «Фиорентина» играла с «Болоньей» (1:0). Серб провёл на поле в том матче все 90 минут, не отметившись результативными действиями.
- 18 марта 2022
-
16:35
-
16:32
-
16:25
-
16:22
-
16:08
-
16:07
-
15:56
-
15:43
-
15:40
-
15:36
-
15:19
-
15:14
-
15:10
-
15:08
-
14:45
-
14:42
-
14:37
-
14:26
-
14:14
-
14:08
-
14:00
-
13:56
-
13:53
-
13:40
-
13:21
-
13:04
-
12:51
-
12:39
-
12:38
-
12:20
-
12:13
-
12:02
-
11:54
-
11:43
-
11:20