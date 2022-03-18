«МЮ» и «Интер» интересуются Миленковичем. «Нерадзурри» хотят подписать игрока за € 15 млн

Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович интересен «Манчестер Юнайтед» и «Интеру», сообщает La Gazzetta dello Sport.



«Нерадзурри» планируют данным трансфером найти замену Стефану де Врею. Миланский клуб готов заплатить за защитника € 15 млн и предложить ему зарплату в районе € 2-3 млн. На аналогичную сумму трансфера рассчитывают и в Манчестере.



За «Фиорентину» Миленкович играет с июля 2017 года. Его текущее соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023. Всего за итальянский клуб он провёл 162 игры, в которых 14 раз поразил чужие ворота и отдал одну голевую передачу.



Ранее Николо Скира сообщал, что скаут английского клуба был на последнем матче «фиалок». «Фиорентина» играла с «Болоньей» (1:0). Серб провёл на поле в том матче все 90 минут, не отметившись результативными действиями.