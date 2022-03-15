«Манчестер Юнайтед» планирует летом подписать защитника «Фиорентины»

«Манчестер Юнайтед» планирует подписать сербского защитника «Фиорентины» Николу Миленковича, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».
По словам журналиста, скаут английского был на последнем матче «фиалок». «Фиорентина» играла с «Болоньей» (1:0). Серб провёл на поле в том матче все 90 минут, но результативными действиями не отметился.
Скаут должен был обсудить возможный переход защитника в «Юнайтед» летом. Сообщается, что за игрока английский клуб готов заплатить около € 15 млн.
В «Фиорентине» Миленкович с июля 2017 года. Его текущее соглашение с клубом рассчитано до конца сезона 2022/23. Всего за итальянский клуб у него на счету 162 игры, в которых он 14 раз поразил чужие ворота и один раз отдал передачу партнёру на гол.
- 15 марта 2022
-
04:34
-
03:49
-
03:19
-
02:36
-
02:09
-
01:20
-
01:00
-
00:54
-
00:43
-
00:38
-
00:26
-
00:04
- 14 марта 2022
-
23:58
-
23:56
-
23:53
-
23:23
-
23:08
-
23:04
-
22:38
-
22:31
-
22:00
-
22:00
-
21:52
-
21:48
-
21:45
-
21:44
-
21:39
-
21:15
-
21:14
-
21:06
-
21:02
-
20:59
-
20:33
-
20:12
-
19:52