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«Манчестер Юнайтед» планирует летом подписать защитника «Фиорентины»

«Манчестер Юнайтед» планирует летом подписать защитника «Фиорентины»
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«Манчестер Юнайтед» планирует подписать сербского защитника «Фиорентины» Николу Миленковича, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».

По словам журналиста, скаут английского был на последнем матче «фиалок». «Фиорентина» играла с «Болоньей» (1:0). Серб провёл на поле в том матче все 90 минут, но результативными действиями не отметился.

Скаут должен был обсудить возможный переход защитника в «Юнайтед» летом. Сообщается, что за игрока английский клуб готов заплатить около € 15 млн.

В «Фиорентине» Миленкович с июля 2017 года. Его текущее соглашение с клубом рассчитано до конца сезона 2022/23. Всего за итальянский клуб у него на счету 162 игры, в которых он 14 раз поразил чужие ворота и один раз отдал передачу партнёру на гол.

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