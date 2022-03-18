В. Березуцкий: назначение Алексея главным тренером ЦСКА — это был самый грамотный ход

Тренер ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением о назначении брата Алексея наставником клуба.



«В сложившейся ситуации это был самый грамотный ход. Человек долгое время в клубе, ему не надо адаптироваться. Он прекрасно осведомлён, что делать, отлично знает футболистов и, таким образом, может сразу же приступать к работе. Ещё один очень важный момент заключается в том, что ЦСКА для Алексея — родной клуб. Как и для меня, разумеется», — цитирует Василия Березуцкого пресс-служба ЦСКА.



Напомним, Алексей Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА в январе 2021 года. Во время своей игровой карьеры Алексей провёл за красно-синих 502 матча во всех турнирах. В июне текущего года Березуцкий стал исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА после ухода из команды Ивицы Олича. А 19 июля 2021 года Алексей Березуцкий был утверждён на пост главного тренера ЦСКА.