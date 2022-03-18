«Атлетик» Бильбао — «Хетафе»: текстовая трансляция начнется в 23:00

Сегодня, 18 марта, состоится матч 29-го тура чемпионата Испании между клубом «Атлетик» Бильбао и «Хетафе». Команды сыграют на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания). Противостояние начнётся в 23:00 мск.



Первое место в чемпионате Испании занимает «Реал». Команда Карло Анчелотти набрала 66 очков в 28 играх национального первенства. «Севилья» находится на второй строчке. Андалусийцы набрали 56 очков. «Барселона» (51) — на третьем месте. Мадридский «Атлетико» располагается на четвёртой позиции в турнире. Команда Диего Симеоне набрала 51 очко.

«Атлетик» находится на восьмой позиции. Клуб набрал 40 очков в 28 играх. «Хетафе» с 28 баллами расположился на 15-м месте.



«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.