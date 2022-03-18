«Восхищаюсь Гвардиолой и его работой». Симеоне — о попадании на «Манчестер Сити» в 1/4 ЛЧ

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о попадании на «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Прежде всего выражаю большое восхищение Гвардиолой и его работой в «Манчестер Сити» в последние годы. Он доказывает уровень каждую игру. В их лиге сильная конкуренция, отличные противостояния между всеми командами, и у нас ещё будет время оценить предстоящий матч. Сейчас «Райо Вальекано» фокусируется на нас, и у меня в голове именно это.

Я понимаю желание поговорить о жеребьёвке, но игра с «Райо» важна для нас и занимает всё внимание сейчас. Если вы хотите меня что-то спросить о «Райо Вальекано», милости прошу.

Мы всегда готовы конкурировать наилучшим образом. Иногда нам удаётся достичь должного эмоционального и физического состояния, и команда выдаёт лучшую версию себя», — приводит слова Симеоне AS.