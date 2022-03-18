«Кепку натягивал так, что глаз не видно. Никогда не здоровался». Гаус — о Бердыеве

Тренер «Крыльев Советов» Виктор Гаус рассказал, каким был Курбан Бердыев 20 лет назад.

«Интересным. Держал игроков на расстоянии. Кепку натягивал так, что глаз не видно. Проходя мимо футболистов на крылечке базы, никогда не здоровался. Приезжаем на стадион — он исподлобья смотрит: «Так, руки из кармана вынь». А так только хорошее могу про Бикеича сказать. Мне он честно сказал: «Будем искать вратаря. Если хочешь — оставайся. Всё, что обещали — выполним». Думаю: ну куда я поеду в 38 лет? Остался. С ним реально интересно было работать.

Бердыев забивал барана на стадионе? При мне барана не было. Чётки всё время перед играми. А ещё у него ботинки фартовые были: чуть не до носков стёр, и всё равно надевал на игры. В 2002 году, кажется, играли последний матч с «Читой». Мороз — градусов 15, а он в своём знаменитом зелёном пиджачке, рубашке и в этих ботиночках. Примета такая», — сказал Гаус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.