Агент Рыбуса: отъезд Мацея до истечения его контракта невозможен

Агент защитника «Локомотива» Мацея Рыбуса Мариуш Пекарски рассказал о жизни игрока в России.

«Мацей Рыбус уже девять лет живёт в России. У него русская жена и двое сыновей. Его отъезд из страны до истечения срока его контракта в июне на данный момент невозможен. Это сложная ситуация с частной точки зрения, он пустил корни в России. Он не может просто стереть десятилетие своей жизни за одну ночь.

Он не уедет без своей семьи. Каждый мужчина должен заботиться о своих близких. Он ни в чём не виноват. На текущую ситуацию он никак не влияет. У него есть и всегда будет семья из России, он живёт в этой стране и должен спокойно жить. У него ещё два месяца по контракту. Мы не знаем, что делать дальше», — цитирует агента Meczyki.