«Атлетик» Бильбао и «Хетафе» не выявили победителя в чемпионате Испании

Сегодня, 19 марта, состоялся матч 29-го тура чемпионата Испании между клубом «Атлетик» Бильбао и «Хетафе». Команды сыграли на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания). Противостояние завершилось со счётом 1:1.
Счёт в матче спустя 3 минуты открыл Энес Унал. Партнёр с помощью пары финтов прорвался справа к штрафной и закрутил мяч к линии вратарской, где Унал головой в прыжке вколотил его в сетку.
На 29-й минуте Юри Берчиче сравнял счёт в игре. Иньяки Уильямс получил мяч на подступах к штрафной, прошёл чуть вперёд и выполнил проникающую передачу на Берчиче, который обработал её и мощно пробил с левой под ближнюю штангу.
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Первое место в чемпионате Испании занимает «Реал». Команда Карло Анчелотти набрала 66 очков в 28 играх национального первенства. «Севилья» находится на второй строчке. Андалусийцы набрали 56 очков. «Барселона» (51) — на третьем месте. Мадридский «Атлетико» располагается на четвёртой позиции в турнире. Команда Диего Симеоне набрала 51 очко.
«Атлетик» находится на восьмой позиции. Клуб набрал 41 очко в 29 играх. «Хетафе» с 29 баллами расположился на 15-м месте.
«Чемпионат» провёл текстовую трансляцию матча.
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