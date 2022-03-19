Тен Хаг не стал комментировать слухи о возможном назначении в «Манчестер Юнайтед»

52-летний нидерландский специалист Эрик тен Хаг, возглавляющий амстердамский «Аякс», не стал давать никаких комментариев по поводу своего возможного назначения в английский «Манчестер Юнайтед».
«Я сосредоточен на нынешнем сезоне. Я вкладываю все свои силы только на игроков «Аякса». Я не думаю о следующем сезоне. Я хочу извлечь максимум пользы из этого сезона, думаю, мы можем выиграть два трофея», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.
Ранее Тен Хаг отреагировал на информацию о возможном назначении в «Манчестер Юнайтед», назвав информацию о том, что он изучает английский язык – не соответствующей действительности. При этом британские издания продолжают настаивать, что его кандидатура является приоритетной для руководства «манкунианцев».
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