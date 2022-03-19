Томас Тухель прокомментировал слухи о переходе в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал о ситуации в клубе и отреагировал на слухи о переходе в «Манчестер Юнайтед».



«На самом деле, к слухам отношусь безразлично. На данный момент у меня есть много причин остаться. Уже много раз говорил, что мне нравится работать в этом клубе. Я ощущаю колоссальную поддержку с первого дня. Это заставляет меня чувствовать себя в безопасности и делать всё возможное, чтобы принести пользу команде.



К сожалению, «Челси» оказался в непростой ситуации, и другие клубы будут искать в этом выгоду — такова природа зверя. Давайте посмотрим, что будет дальше. Сейчас смутные времена, и неопределённость может вызывать у некоторых людей страх и вопросы, и это совершенно нормально. Я наёмный сотрудник, поэтому готов адаптироваться.



Мы надеемся на лучшее и сохраняем позитивный настрой. Надеюсь, новые владельцы любят побеждать, это было бы большим плюсом», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

Ранее появилась информация, что Тухель является одним из главных кандидатов, которых рассматривает «Манчестер Юнайтед» на пост главного тренера летом. Также в клубе не исключают возможности приглашения наставника «Аякса» Эрика тен Хага или Маурисио Почеттино из «ПСЖ».