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Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 22-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 22-го тура
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Сегодня, 19 марта, матчем «Урал» — «Химки» стартует 22-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

В 22-м туре состоятся следующие восемь встреч:

19 марта
«Урал» — «Химки» (Екатеринбург, 12:00 мск)
«Нижний Новгород» — «Спартак» (Нижний Новгород, 14:00 мск)
«Ахмат» — «Локомотив» (Грозный, 16:30 мск)
«Зенит» — «Арсенал» (Санкт-Петербург, 19:30 мск)

20 марта
«Уфа» — «Краснодар» (Уфа, 14:00 мск)
ЦСКА — «Рубин» (Москва, 14:00 мск)
«Сочи» — «Крылья Советов» (Сочи, 16:30 мск)
«Динамо» — «Ростов» (Москва, 20:00 мск).

После 21 тура турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 45 очков. В тройку лидеров входят клубы «Динамо» (42) и ЦСКА (39).

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