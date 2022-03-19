Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 22-го тура

Сегодня, 19 марта, матчем «Урал» — «Химки» стартует 22-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



В 22-м туре состоятся следующие восемь встреч:



19 марта

«Урал» — «Химки» (Екатеринбург, 12:00 мск)

«Нижний Новгород» — «Спартак» (Нижний Новгород, 14:00 мск)

«Ахмат» — «Локомотив» (Грозный, 16:30 мск)

«Зенит» — «Арсенал» (Санкт-Петербург, 19:30 мск)



20 марта

«Уфа» — «Краснодар» (Уфа, 14:00 мск)

ЦСКА — «Рубин» (Москва, 14:00 мск)

«Сочи» — «Крылья Советов» (Сочи, 16:30 мск)

«Динамо» — «Ростов» (Москва, 20:00 мск).



После 21 тура турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 45 очков. В тройку лидеров входят клубы «Динамо» (42) и ЦСКА (39).