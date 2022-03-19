Тренер «Сан-Лоренсо»: футбол Месси — совсем другой вид спорта. Освистывать его — безумие

Главный тренер «Сан-Лоренсо» Педро Антонио Трольо высказался о свисте в адрес нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси со стороны фанатов французского клуба.
«Футбол в исполнении Месси – совсем другой вид спорта, нежели у остальных. Освистывать его – это худшее, что вообще могло случиться с футболом. Критиковать его, говорить, что он плохо сыграл в конкретном матче – это одно, но дойти до свиста в его адрес – это совсем безумие», – цитирует Трольо Mundo Deportivo.
В текущем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» в 26 матчах во всех турнирах, забив 7 голов, а также отдав 10 голевых передач.
Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это было связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
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