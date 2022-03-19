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Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» нужен тот, кто может соперничать с Клоппом и Гвардиолой

Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» нужен тот, кто может соперничать с Клоппом и Гвардиолой
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о том, кто должен занять пост главного тренера клуба в следующем сезоне.

«Нужно рассмотреть кандидатуру Диего Симеоне, но забрать его из «Атлетико» никогда не представлялось возможным. Он привязан к команде. Однако было бы здорово увидеть его в английской Премьер-лиге.

Это прекрасный тренер с брутальным подходом к игре. Он жёсткий – а именно жёсткого тренера «Манчестер Юнайтед» и нужно звать. Клубу нужен тренер, который способен соперничать с Юргеном Клоппом и Пепом Гвардиолой. Они лучшие, поэтому нужен кто-то, кто будет чувствовать себя равным им, стоя у кромки поля. Думаю, что Симеоне на это способен.

Я не знаю, во сколько обойдётся приглашение Симеоне, но «Манчестер Юнайтед» явно придётся заплатить «Атлетико» огромные деньги», – цитирует Невилла Sky Sports.

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