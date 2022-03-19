Унаи Эмери: «Бавария» — это соперник, который вызывает уважение

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, на этой стадии турнира испанский клуб сыграет с «Баварией».
«Мне сложно говорить о «Баварии». Я видел несколько игр и знаю, что у них молодой тренер. Будет здорово встретиться с ним. Некоторые испанские игроки прошли через мюнхенский клуб, я работал с ними. Каждая команда требует разной подготовки. Первое, что нужно сделать, — адаптироваться к тому, что они могут предложить. Мы делали так со всеми соперниками. «Бавария» — это соперник, который вызывает уважение. Мы используем весь свой опыт и знания, чтобы подготовиться к этой встрече», — приводит слова Эмери UOL.
Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся 5 и 6 апреля. Ответные матчи запланированы на 12 и 13 апреля.
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