В «Химках» прокомментировали первую победу в РПЛ с октября

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал победу в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0).



«С «Уралом» была тяжёлая игра. Хорошо, что удалось забить, хоть и с помощью соперника. Всё равно это очень долгожданная победа.



Надеюсь, «Химки» будут только набирать, все стараются и бьются за команду. Сейчас будем готовиться к игре с «Рубином», будет пауза на сборные, в которую команде надо хорошо поработать. Все задачи, которые ставили в начале сезона, мы будем выполнять в любом случае. Надеемся, будем продолжать в том же духе», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

«Урал» набрал 20 очков в 22 встречах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (18) — на 15-м месте.