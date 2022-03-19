Самедов рассказал, сможет ли «Спартак» выбраться из кризиса

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов прокомментировал результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Нижним Новгородом» (1:1).
«Остросюжетный матч получился. Бывают ошибки и у судей. От этого никто не застрахован. Квинси не забил пенальти, что поделать. Это воля случая. Может, он немного споткнулся, может, поехала нога во время удара. В футболе всякое бывает.
Сможет ли «Спартак» выбраться из этого кризиса? Если выиграют все оставшиеся матчи в чемпионате, то, может, даже за тройку лидеров смогут побороться. Но это ещё нужно сделать. Поэтому посмотрим», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
«Нижний Новгород» набрал 24 очка в 22 встречах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (27) — на девятом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).
- 19 марта 2022
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