Самедов рассказал, сможет ли «Спартак» выбраться из кризиса

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов прокомментировал результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Нижним Новгородом» (1:1).

«Остросюжетный матч получился. Бывают ошибки и у судей. От этого никто не застрахован. Квинси не забил пенальти, что поделать. Это воля случая. Может, он немного споткнулся, может, поехала нога во время удара. В футболе всякое бывает.



Сможет ли «Спартак» выбраться из этого кризиса? Если выиграют все оставшиеся матчи в чемпионате, то, может, даже за тройку лидеров смогут побороться. Но это ещё нужно сделать. Поэтому посмотрим», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Нижний Новгород» набрал 24 очка в 22 встречах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (27) — на девятом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).