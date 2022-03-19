«Так играть в защите недопустимо». Мостовой — о пропущенном голе «Спартака»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился эмоциями от матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1).



«Предполагал, что «Спартак» должен выиграть, но был уверен, что будет тяжело. Во втором тайме они задавили соперника, забили. Но этот пропущенный гол — так играть в защите недопустимо. Умудрились пропустить мяч от низкого игрока, который забил головой», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



«Нижний Новгород» набрал 24 очка в 22 встречах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (27) — на девятом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).