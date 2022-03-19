Почеттино: мы всё ещё разочарованы после вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино, комментируя предстоящий матч 29-го тура Лиги 1 с «Монако», рассказал о состоянии футболистов команды. По словам аргентинца, парижане ещё не отошли от вылета из Лиги чемпионов. Ранее они по сумме двух матчей уступили в 1/8 финала турнира «Реалу».



«Мы ещё испытываем разочарование после того, что произошло в Мадриде. На каждого из нас это повлияло.



Но в футболе нельзя останавливаться. Нам нужно добиться целей, которые остаются. Мы хотим выиграть чемпионат Франции, принести клубу 10-й титул. Конечно, мы не забудем, что произошло. Но наша ответственность — жить с этой болью от вылета из Лиги чемпионов.



Нам нужно время. Тяжело пережить вылет из турнира. Он был неожиданным, ведь до 60-й минуты не было предпосылок. По-прежнему тяжело спать, сложно выбросить мысли из головы», — цитирует Почеттино пресс-служба «ПСЖ».

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