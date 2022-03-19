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«Райо Вальекано» — «Атлетико»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Райо Вальекано» — «Атлетико»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
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В ночь с 19 на 20 марта мск на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде в рамках 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Райо Вальекано» примет «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» — «Атлетико».

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хосе Мунуэра Монтера. Ему будут помогать ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Антонио Мартинес Морено. Резервный рефери – Карлос Фернандес Буэрго.

После 28 сыгранных туров «Атлетико» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Матрасники» имеют в своём активе 51 очко. «Райо Вальекано» (32) – на 13-й строчке.

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