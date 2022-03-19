Андрей Мостовой рассказал об отличиях игры «Зенита» с Сергеевым вместо Дзюбы

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался об игре сине-бело-голубых в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:0).
«Сразу захватили инициативу в свои руки и ноги — весь матч был под нашим контролем. Очень важно было забить гол в первом тайме, а во втором играть более раскрепощённо. Туле нужно было бы идти вперёд: они пытались бы забить, оставляя свободные зоны.
Что касается большей раскрепощённости и взвешенности в игре, вам (обращение к журналистам. — Прим. «Чемпионата») виднее. Может, состав больше заточен под креатив. В атаке поменяли тактику под этот матч. Думаю, именно с этим всё и было связано. Было понятно, что Тула будет больше обороняться — линия обороны будет ниже. По этой причине и была выбрана такая тактика.
Что касается первого матча с Сергеевым вместо Дзюбы, это совершенно разная игра. Дзюбе нужно делать много длинных передач, в том числе и за спину. Сергееву же много передач идёт в ноги: с ним тоже можно шире идти или за спину — если есть вариативность. В принципе, Ваня хороший футболист: не зря в сборную вызывают», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата».
- 19 марта 2022
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