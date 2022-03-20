Сергей Семак рассказал о ситуации с легионерами в «Зените»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с легионерами в клубе.



«Есть ли уверенность, что все легионеры вернутся после паузы? Мне кажется, нужно жить сегодняшним днём. Мы живём в мире, где об уверенности сейчас сложно что-то говорить.



Разговариваем с ребятами, пока никаких мыслей о том, чтобы приостановить контракт, ни у кого нет. Надеюсь, мы сможем доиграть сезон в том составе, который у нас есть», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».



Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке.

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