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«Атлетико» обыграл «Райо Вальекано» в мадридском дерби и поднялся на 3-е место в Примере

«Атлетико» обыграл «Райо Вальекано» в мадридском дерби и поднялся на 3-е место в Примере
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В ночь с 19 на 20 марта мск на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде в рамках 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Райо Вальекано» принимал «Атлетико». Гости одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит в начале второго тайма. На 49-й минуте отличился полузащитник Коке, ему ассистировал Жоау Феликс. С 85-й минуты гости играли в меньшинстве, красную карточку получил нападающий Анхель Корреа.

Гол Коке:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Мунуэра Монтера. Ему помогали ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Антонио Мартинес Морено. Резервный рефери – Карлос Фернандес Буэрго.

После 29 сыгранных туров «Атлетико» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Матрасники» имеют в своём активе 54 очка. «Райо Вальекано» (32) – на 13-й строчке.

Испания - Примера. 29-й тур
19 марта 2022, суббота. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
0 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Коке – 49'
Удаления: нет / Корреа – 85'
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