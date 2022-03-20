Стало известно, почему Бруно Фукс пропустит матч ЦСКА — «Рубин»

Защитник ЦСКА Бруно Фукс не примет участия в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» из-за мышечного повреждения, сообщает пресс-служба московского клуба.
Тренерский штаб ЦСКА принял не задействовать футболиста в этой встрече. Отмечается, что значительных проблем со здоровьем у Фукса нет.
Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Рубин» состоится сегодня, 20 марта, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Рубин».
Московский ЦСКА набрал 39 очков в 21 встрече и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
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