«Сочи» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Крыльев Советов» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Крылья Советов».
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Юрганов, Родриго, Дркушич, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Кассьерра.
Запасные: Заболотный, Адамов, Маргасов, Макарчук, Прохин, Попов, Жоаозиньо, Мелкадзе.
«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Костанца, Зиньковский, Якуба, Ежов, Глушенков, Сарвели.
Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Гапонов, Липовой, Смирнов, Пиняев, Соколов, Коваленко, Игнатьев, Цыпченко.
«Сочи» набрал 38 очков в 21 встрече и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (29) — на 8-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
- 20 марта 2022
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