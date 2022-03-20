Федотов: Ломовицкого меняют, а он летит со своей шпалой и совершает накладку — это жёлтая

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал удаление полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:5, встреча идёт).



«По второй жёлтой Ломовицкого вопросов нет. Это проблема игрока «Рубина»: его уже меняют, а он летит со своей шпалой и совершает накладку — это жёлтая. Даже шансов судье не даёт, чтобы его оставили в игре. Здесь всё правильно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Московский ЦСКА набрал 39 очков в 21 встрече и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).