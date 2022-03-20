Сергей Иванов: идут дискуссии — оставлять вылет из РПЛ или нет. Это смешно

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов высказался о возможном введении моратория на вылет в РПЛ.
«Ни РФС, ни РПЛ не принимают каких-то шагов? Понимаете, я об этом открыто говорил и не стесняюсь этого. У меня есть хорошие примеры и в хоккее, и в баскетболе: где существуют профессиональные лиги, которые не зависят от федерации. Они сами решают, кого принимать, а кого нет. Сами пишут свои уставы, где чётко прописано: какая должна быть аренда, какой должен быть минимальный бюджет — всё это написано пером и уже действует десятилетиями.
В футболе, к моему личному сожалению, этого не происходит. Поэтому идут дискуссии: оставлять вылет из РПЛ или нет? На мой взгляд, это смешно. Если РПЛ отменит, то моё отношение к российскому футболу сменится на очень негативное. Говорю это прямо. Потому что это нарушение всех спортивных принципов. Да, в истории были случаи, когда по чисто политическим или конъюнктурным решениям принимались подобные вещи. Но мы живём в другом мире. Если вы хотите увеличить РПЛ, то это, на мой взгляд, можно обсуждать. Пусть двое вылетают, а четверо заходят. Пятое и шестое место играют стыковые матчи с 14-й и 13-й командой РПЛ.
Правда, я боюсь, что команды с пятого и шестого место заранее скажут, что им Премьер-лига не нужна — это будет похвально. Потому что они не захотят быть «Тамбовом» или «Тосно» и вылетать по ходу сезона. Всё-таки арены нужны… Если мы говорим о профессиональном спорте», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 20 марта 2022
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