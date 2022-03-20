Сергей Иванов: у ЦСКА есть заявление от легионеров: «Не беспокойтесь, мы никуда не уйдём»

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Рубин» (6:1) высказался по поводу возможного отъезда легионеров из московского клуба.
«Ничего по поводу ситуации с отъездом легионеров не изменилось. Более того, у клуба есть заявление от легионеров: «Не беспокойтесь, мы никуда не уйдём. Мы хотим и дальше играть в футбол, который нравится нам и команде. Нам нравится командная химия в раздевалке». Это очень важное явление в командных видах спорта: не только в футболе, но и в баскетболе — я это знаю. «Химия» в раздевалке иногда играет решающую роль в завоевании титулов. Всё в порядке, всё хорошо. ЦСКА на правильном пути.
Говорил с Березуцкими. Сказал им, что в своей жизни видел несколько сотен матчей ЦСКА, но такого не припомню. И дело не в счёте — были покрупнее. Но когда ты ведёшь в первом тайме 4:1, то по традициям России во втором валяешь дурака. Зачем упираться, бегать, рисковать получить травму? ЦСКА поступил сегодня ровно наоборот: второй тайм играл не хуже, чем первый. Самое главное, было желание и горели глаза. Было видно, что они играют в своё удовольствие и хотят порадовать зрителей», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 20 марта 2022
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