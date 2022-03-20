«Рома» — «Лацио»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
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Сегодня, 20 марта, состоится матч «Рома» — «Лацио». Встреча 30-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рома» — «Лацио».
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Массимилиано Иррати. Ему будут помогать ассистенты Давиде Империале и Алессио Берти. Резервный рефери – Ивано Пеццуто.
После 29 сыгранных туров в чемпионате Италии «Лацио» располагается на пятом месте в турнирной таблице, имея в своём активе 49 очков. «Рома» с 48 очками находится на седьмом месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Милан» (66). Действующим чемпионом Италии является «Интер».
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