«Севилья» — «Реал Сосьедад»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 20 марта, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в рамках 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Севилья» примет «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Реал Сосьедад».



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Сесар Сото Градо. Ему будут помогать ассистенты Хуан Юсте Хименес и Карлос Альварес Фернандес. Резервный рефери – Фернандо Роман Роман.



После 28 сыгранных туров «Севилья» располагается на втором месте в турнирной таблице, имея в своём активе 56 очков. «Реал Сосьедад» с 47 очками находится на шестом месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал» (66). Действующий чемпион Испании – «Атлетико».