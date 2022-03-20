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«Эспаньол» обыграл «Мальорку», нанеся ей шестое подряд поражение в Примере

«Эспаньол» обыграл «Мальорку», нанеся ей шестое подряд поражение в Примере
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Сегодня, 20 марта, на стадионе «RCDE – Корнелья-Эль Прат» в Барселоне в рамках 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Эспаньол» принимал «Мальорку». Хозяева одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит в концовке первого тайма. На 42-й минуте отличился нападающий Рауль де Томас, ему ассистировал Серхи Дардер.

Гол де Томаса:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Алехандро Муньис Руис. Ему помогали ассистенты Маркос Сердан и Игнасио Алонсо. Резервный рефери – Муресан Серхиу Клаудиу.

Отметим, что поражение «Мальорки» в матче с «Эспаньолом» стало для команды шестым подряд в Примере. Ранее «Мальорка» уступила «Бетису», «Валенсии», «Реалу Сосьедад», «Сельте» и «Реалу».

После 29 сыгранных туров «Эспаньол» располагается на 11-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 36 очков. «Мальорка» (26) – на 17-й строчке.

Испания - Примера. 29-й тур
20 марта 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
1 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 де Томас – 42'
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