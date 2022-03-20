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«Ювентус» обыграл «Салернитану», одержав четвёртую победу подряд в Серии А

«Ювентус» обыграл «Салернитану», одержав четвёртую победу подряд в Серии А
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В Турине на стадионе «Альянц Арена» завершился матч 30-го тура Серии А. «Ювентус» принимал «Салернитану». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Уже на 5-й минуте Пауло Дибала открыл счёт, ему ассистировал Душан Влахович. А на 29-й минуте отличился сам Влахович, результативную передачу на свой счёт записал Маттиа де Шильо.

«Ювентус» одержал уже пятую победу подряд в Серии А. Туринцы набрали 59 очков, они занимают 4-е место в турнирной таблице. Лидирует «Милан», у которого 66 очков. «Салернитана» замыкает турнирную таблицу, набрав 16 очков. От спасительного 17-го места команду отделяют девять баллов.

В следующем туре «Ювентус» встретится с «Интером», а «Салернитана» будет принимать «Торино».

Италия - Серия А. 30-й тур
20 марта 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Салернитана
Салерно
1:0 Дибала – 5'   2:0 Влахович – 29'
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