«Ювентус» обыграл «Салернитану», одержав четвёртую победу подряд в Серии А

В Турине на стадионе «Альянц Арена» завершился матч 30-го тура Серии А. «Ювентус» принимал «Салернитану». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.



Уже на 5-й минуте Пауло Дибала открыл счёт, ему ассистировал Душан Влахович. А на 29-й минуте отличился сам Влахович, результативную передачу на свой счёт записал Маттиа де Шильо.



«Ювентус» одержал уже пятую победу подряд в Серии А. Туринцы набрали 59 очков, они занимают 4-е место в турнирной таблице. Лидирует «Милан», у которого 66 очков. «Салернитана» замыкает турнирную таблицу, набрав 16 очков. От спасительного 17-го места команду отделяют девять баллов.



В следующем туре «Ювентус» встретится с «Интером», а «Салернитана» будет принимать «Торино».