Мбаппе — о 0:3 в матче с «Монако»: игроки «ПСЖ» должны уважать себя, сегодня этого не было

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение своей команды в матче 29-го тура французской Лиги 1 с «Монако». Встреча завершилась победой монегасков со счётом 3:0.

«Мы уступили сильной команде, выступающей в еврокубках. Соперник хотел победить, придерживался плана на игру. Я надеюсь, что «Монако» удастся пробиться в еврокубки. Сегодня эта команда заслужила победу.



Наша цель — 10-й титул чемпионов Франции. Остальное уже не волнует.



Мы можем победить со счётом 8:0 или 9:0, но люди всё равно будут говорить о неудаче в Лиге чемпионов. Нужно сохранять профессионализм, уважать друг друга. Мы должны с уважением относиться к болельщикам, которые поддерживают нас. Мы намерены выиграть Лигу 1 в 10-й раз.



Нужно уважать и самих себя. Сегодня мы этого не сделали», — цитирует Мбаппе RMC Sport.