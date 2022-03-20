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Мбаппе — о 0:3 в матче с «Монако»: игроки «ПСЖ» должны уважать себя, сегодня этого не было

Мбаппе — о 0:3 в матче с «Монако»: игроки «ПСЖ» должны уважать себя, сегодня этого не было
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение своей команды в матче 29-го тура французской Лиги 1 с «Монако». Встреча завершилась победой монегасков со счётом 3:0.

«Мы уступили сильной команде, выступающей в еврокубках. Соперник хотел победить, придерживался плана на игру. Я надеюсь, что «Монако» удастся пробиться в еврокубки. Сегодня эта команда заслужила победу.

Наша цель — 10-й титул чемпионов Франции. Остальное уже не волнует.

Мы можем победить со счётом 8:0 или 9:0, но люди всё равно будут говорить о неудаче в Лиге чемпионов. Нужно сохранять профессионализм, уважать друг друга. Мы должны с уважением относиться к болельщикам, которые поддерживают нас. Мы намерены выиграть Лигу 1 в 10-й раз.

Нужно уважать и самих себя. Сегодня мы этого не сделали», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

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