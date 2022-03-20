«Рома» разгромила «Лацио» в римском дерби и обошла его в таблице Серии А

Сегодня, 20 марта, на стадионе «Олимпико» в Риме в рамках 30-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Рома» принимала «Лацио». Хозяева одержали победу – 3:0.



На 1-й минуте счёт открыл нападающий Тэмми Абрахам. На 22-й минуте Абрахам сделал дубль, ему ассистировал Рик Карсдорп. На 40-й минуте полузащитник Лоренцо Пеллегрини довёл счёт до разгромного.



Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Массимилиано Иррати. Ему помогали ассистенты Давиде Империале и Алессио Берти. Резервный рефери – Ивано Пеццуто.



После 30 сыгранных туров в чемпионате Италии «Рома» располагается на пятом месте в турнирной таблице, имея в своём активе 51 очко. «Лацио» с 49 очками находится на шестом месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Милан» (66). Действующим чемпионом Италии является «Интер».