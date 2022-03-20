Данил Глебов прокомментировал ничейный результат «Ростова» в матче с «Динамо»
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о ничейном результате в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:1).
«Сказал бы, что с «Динамо» была равная игра: где-то не дотерпели, подсели чуть-чуть в конце. «Динамо» оказывало хорошее давление. Плюс-минус такой пенальти, где можно было бы ногу убрать — там три-четыре футболиста было. В Москве 1:1 — неплохой результат», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Динамо» набрало 43 очка в 22 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (22) находится на 12-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
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