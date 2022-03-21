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Защитник «Барселоны» Гарсия подколол форварда «Реала» Винисиуса во время матча Примеры

Защитник «Барселоны» Гарсия подколол форварда «Реала» Винисиуса во время матча Примеры
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Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия подколол нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора во время матча 29-го тура чемпионата Испании, сообщает AS.

По ходу встречи Винисиус несколько раз вступал в перепалку с игроками «Барселоны». В одном из моментов Гарсия иронично обратился к Винисиусу, сказав, что бразилец в следующем году выиграет «Золотой мяч».

Напомним, «Барселона» в матче 29 тура чемпионата Испании разгромила мадридский «Реал». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой каталонского клуба со счётом 4:0.

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После 29 сыгранных туров мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. «Королевский клуб» имеет в своём активе 66 очков. «Барселона» с 54 очками находится на третьем месте в таблице.

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