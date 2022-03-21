Аллегри — о Дибале: не знаю, будет ли он игроком «Ювентуса» в следующем сезоне

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал возможное будущее нападающего «старой синьоры» Пауло Дибалы.
«Я не знаю, будет ли Пауло игроком «Ювентуса» в следующем сезоне. Это зависит от клуба — и меня вместе с советом директоров. У нас также есть Куадрадо, де Скильо, Бернардески, у которых заканчивается контракт в июне — это не только Дибала», — цитирует Аллегри журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что туринский клуб готов отпустить нападающего летом бесплатно.
В текущем сезоне аргентинский нападающий провёл 28 матчей за туринский клуб во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач. Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. «Ювентус» занимает четвёртое место в Серии А. Туринцы набрали 56 очков в 29 играх турнира. Лидирует в итальянском национальном первенстве «Милан» (63).
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