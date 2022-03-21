Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аллегри — о Дибале: не знаю, будет ли он игроком «Ювентуса» в следующем сезоне

Аллегри — о Дибале: не знаю, будет ли он игроком «Ювентуса» в следующем сезоне
Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал возможное будущее нападающего «старой синьоры» Пауло Дибалы.

«Я не знаю, будет ли Пауло игроком «Ювентуса» в следующем сезоне. Это зависит от клуба — и меня вместе с советом директоров. У нас также есть Куадрадо, де Скильо, Бернардески, у которых заканчивается контракт в июне — это не только Дибала», — цитирует Аллегри журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что туринский клуб готов отпустить нападающего летом бесплатно.

В текущем сезоне аргентинский нападающий провёл 28 матчей за туринский клуб во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач. Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. «Ювентус» занимает четвёртое место в Серии А. Туринцы набрали 56 очков в 29 играх турнира. Лидирует в итальянском национальном первенстве «Милан» (63).

Новость по теме
«Ювентус» перестал считать Дибалу центром проекта. Ему предложат не больше € 7 млн в год
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022