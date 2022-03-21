Абрахам забил 23 гола за «Рому», побив результаты Батистуты и Монтеллы в дебютном сезоне

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам, отметившийся дублем в матче 30-го тура Серии А с «Лацио» (3:0), забил свои 22-й и 23-й мячи за клуб, сообщает La Gazzetta Della Sport.



Достигнув после сегодняшнего дубля (самого быстрого в истории столичного дерби) отметки в 23 гола в этом сезоне, нападающий «Ромы» превзошёл результаты Винченцо Монтеллы и Габриэля Батистуты. Тэмми сделал это на глазах у Винченцо, который был на стадионе.



Если Абрахам забьёт ещё два мяча, то станет игроком «Ромы» с наибольшим количеством голов в дебютном сезоне в составе «джаллоросси». Пока это достижение принадлежит Родольфо Волку.



Кроме того, Абрахам забил уже 15 голов в этом сезоне Серии А, повторив собственный рекорд в национальных чемпионатах за один сезон (15 голов в «Челси» в сезоне-2019/2020). С начала 2022 года только Левандовски (12) забил больше голов в пяти ведущих европейских лигах. Также Абрахам — первый игрок «Ромы», оформивший дубль в дерби после Тотти в январе 2015 года.

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