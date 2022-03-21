Видео с нелепой симуляцией Винисиуса в «эль классико» стало вирусным

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:4) отличился нелепой симуляцией. Ролик с «нырком» бразильца стал вирусным.

Винисиус вышел один на один с голкипером «Барселоны» Марк-Андре тер Штегеном и начал падать задолго до контакта с немецким вратарём. После падения бразилец начал активно доказывать соперникам, что против него были нарушены правила.

Нелепая симуляции Винисиуса («Реал Мадрид») в «эль класико»:

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Напомним, в ночь с 20 на 21 марта мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Барселону». Гости одержали победу со счётом 4:0.



После 29 туров мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2021/2022. В активе «Королевского клуба» 66 очков. «Барселона» с 54 очками находится на третьем месте в таблице, проведя на один матч меньше. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».