«Астон Вилла» — фаворит в борьбе за полузащитника «Лидса» Филлипса

«Астон Вилла» является фаворитом в борьбе за полузащитника «Лидса» Калвина Филлипса, сообщает Sky Sports.



По информации источника, бирмингемцы готовы заплатить за игрока € 60 млн, а также предложить ему внушительную зарплату. Контракт Филлипса с «Лидсом» истекает в 2024 году, и футболист ещё может остаться в команде, поскольку новый главный тренер Джесси Марш заявил о желании сохранить игрока. Помимо «Астон Виллы», полузащитником интересуется «Ливерпуль».



Филлипс — воспитанник «Лидса». В нынешнем сезоне в 12 матчах чемпионата Англии футболист отдал одну голевую передачу. Также на его счету один гол в трёх матчах Кубка английской лиги. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 40 млн.

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