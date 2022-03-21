Денис Макаров: задача «Динамо» — взять чемпионство

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров заявил о намерении московского клуба бороться за золотые медали Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Какая у меня и у команды мотивация? Так же играть. У нас задача стоит — взять чемпионство, боремся за это.

Нет возможности играть в еврокубках и за сборную? Мы на это не смотрим. У нас задача — занять первое место, будем бороться до конца, а там, будет как будет», — приводит слова Макарова «Спорт-экспресс».

После 22 туров Российской Премьер-Лиги возглавляет турнирную таблицу санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 48 очков. На втором месте идёт «Динамо» (43). Замыкает тройку лидеров ЦСКА (42).

В следующем туре РПЛ «Динамо» предстоит сыграть с «Краснодаром». Встреча состоится 3 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.