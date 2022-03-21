Куртуа — об «эль класико»: результат для «Реала» мог быть гораздо хуже

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение «Королевского клуба» в матче 29-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной» (0:4).
«Мы создали для «Реала» неприемлемый имидж. Хотели начать матч интенсивно, но «Барселона» нашла свободные зоны, потому что мы не играли компактно. Первый и второй голы были следствием нашей невнимательности. В перерыве мы думали, что можем вернуться в игру. Модрич в роли «ложной девятки»? Нам следует обсудить тактику внутри команды, у нас не получилась игра ни в начале встречи, ни во втором тайме.
Мы хорошо начали, был шанс у Вальверде, а потом мы пропустили. В начале игры у нас были сложности с переходом из обороны в атаку. «Реал» перестал бороться во втором тайме. У «Барселоны» были шансы, и результат мог быть гораздо хуже»», — цитирует Куртуа AS.
- 21 марта 2022
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