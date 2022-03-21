Колосков: теперь задача для руководителей, чтобы сборную допустили к отборочному циклу ЧЕ

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал отказ Спортивного арбитражного суда (CAS) в удовлетворении ходатайства о переносе стыковых матчей чемпионата мира — 2022 в Катаре на более поздний срок.



«Все было понятно, как только ФИФА и УЕФА решили отстранить наши клубы и нашу сборную от международных соревнований. Я примерно знал, какие решения будут следовать одно за другим. Ни о какой мечте сыграть с Польшей и тем более сыграть в Катаре и думать нельзя.



ФИФА и УЕФА вынесли санкции без сроков отстранения. Теперь нам надо думать о том, чтобы сборной России разрешили участвовать в отборочном цикле к чемпионату Европы, участвовать в Лиге чемпионов. Это задача для наших руководителей», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.