Колосков: теперь задача для руководителей, чтобы сборную допустили к отборочному циклу ЧЕ

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал отказ Спортивного арбитражного суда (CAS) в удовлетворении ходатайства о переносе стыковых матчей чемпионата мира — 2022 в Катаре на более поздний срок.
«Все было понятно, как только ФИФА и УЕФА решили отстранить наши клубы и нашу сборную от международных соревнований. Я примерно знал, какие решения будут следовать одно за другим. Ни о какой мечте сыграть с Польшей и тем более сыграть в Катаре и думать нельзя.
ФИФА и УЕФА вынесли санкции без сроков отстранения. Теперь нам надо думать о том, чтобы сборной России разрешили участвовать в отборочном цикле к чемпионату Европы, участвовать в Лиге чемпионов. Это задача для наших руководителей», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 21 марта 2022
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