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УЕФА разрешил участникам 1/4 финала еврокубков дозаявить легионеров из России и Украины

УЕФА разрешил участникам 1/4 финала еврокубков дозаявить легионеров из России и Украины
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил всем участникам четвертьфиналов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций дозаявить иностранных футболистов из чемпионатов России и Украины. Об этом сообщает пресс-служба организации на официальном сайте.

Исполком УЕФА принял это решение 21 марта. Каждой команде разрешается заявить до 1 апреля не более двух футболистов.

Напомним, ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам из чемпионата России приостанавливать контракты со своими командами в одностороннем порядке до конца сезона. Российскую Премьер-Лигу уже покинуло свыше десятка легионеров. В «Краснодаре» были приостановлены контракты всех иностранных игроков. С Реми Кабелла и Виктором Классоном они были разорваны.

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