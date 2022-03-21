УЕФА разрешил участникам 1/4 финала еврокубков дозаявить легионеров из России и Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил всем участникам четвертьфиналов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций дозаявить иностранных футболистов из чемпионатов России и Украины. Об этом сообщает пресс-служба организации на официальном сайте.



Исполком УЕФА принял это решение 21 марта. Каждой команде разрешается заявить до 1 апреля не более двух футболистов.



Напомним, ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам из чемпионата России приостанавливать контракты со своими командами в одностороннем порядке до конца сезона. Российскую Премьер-Лигу уже покинуло свыше десятка легионеров. В «Краснодаре» были приостановлены контракты всех иностранных игроков. С Реми Кабелла и Виктором Классоном они были разорваны.